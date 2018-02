El fiscal pide 80 millones de euros a los jugadores del Levante-Zaragoza

Es el primer caso de un partido de fútbol en España que llega a la vía penal y la acusación está dispuesta a llegar hasta el final: condenar a los 42 investigados que participaron, supuestamente, en el amaño del Levante UD-Zaragoza de 2011. A falta de que el Deportivo y la Liga presenten sus escritos de acusaciones, el fiscal ya se ha adelantado con una petición de penas ejemplar: 2 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para todo lo relacionado con el fútbol y 1,93 millones de euros de multa para cada uno de los implicados, tal como refleja el escrito de acusación al que ha tenido acceso Levante-EMV. La suma total de la sanción da como resultado 80,3 millones, casi el equivalente al presupuesto de un equipo como el Valencia CF. Una cantidad «absolutamente desorbitada», según fuentes cercanas al caso.

La Liga quiere que aquel encuentro de mayo de 2011 sea un caso ejemplar. Las acusaciones son muy graves: corrupción deportiva y, en el caso del Zaragoza, falsedad de documento mercantil. A falta de que se resuelvan ahora las apelaciones de las defensas, el periodo estimado para el inicio del juicio es de 6 meses.

El caso involucra a jugadores tan relevantes como al actual capitán del Atlético, Gabi; al de River, Leo Ponzio;al jugador del United Ander Herrera o al del Leicester, Iborra. Ninguno de los 18 futbolistas del Levante UD que jugaron aquel partido, por el que supuestamente recibieron 965.000 euros de la plantilla del Zaragoza a cambio de dejarse ganar, continúa en Orriols. El conjunto maño ganó 1-2 y evitó el descenso. En el escrito se subrayan los escasos movimientos bancarios de los jugadores granota en el verano posterior y se habla de la entrega de la supuesta prima «en un lugar indeterminado». El ingreso que, presuntamente, recibió la plantilla del Zaragoza para «comprar» el partido está recogido con el concepto «Paga extra 7».

Al no tener antecedentes, una condena de 2 años no supondría una amenaza de cárcel para los jugadores, salvo para el entonces técnico del Zaragoza, Javier Aguirre, involucrado en la investigación de otro encuentro de 2014 (Osasuna-Espanyol). De atender el juez la petición del fiscal anticorrupción, algunos implicados no podrían trabajar en nada relacionado con el fútbol. Un ejemplo: el exvalencianista Jorge López, entonces en el Zaragoza, es técnico de la escuela del VCF. O Juanfran García, que quiere ser entrenador.