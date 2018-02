Muñiz: "No nos alegramos de la sanción a Medié Jiménez"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, se ha vuelto a referir al colegiado del partido ante el Valencia, Medié Jiménez, en la rueda de prensa semanal en Buñol. Sobre la sanción de al mínimo dos semanas al árbitro que anuló injustamente un gol a Coke y señaó un penalti inexistente, entre otras equivocaciones, el técnico afirmo: "No me gusta que sancionen a nadie. Tenemos que dejar atrás ese partido, ya no nos va a dar puntos. Acabamos tocados, pero no nos alegramos de que castiguen a nadie. El árbitro tuvo un error que nos hizo no sumar y estará preocupado, pero no me alegro del mal de nadie. Sólo me preocupa que esos puntos no vuelven".

Después de afirmar que el VAR es bueno pero que para mucho los partidos, Muñiz dijo que ha pedido a sus jugadores que sean prudentes cuando utilicen las redes sociales en referencia a los comentarios que vertieron tras el derbi criticando con dureza a Medié Jiménez "Hemos hablado y son conscientes. Yo no tengo redes y prefiero desahogarme de otra manera. Pero tampoco hay que darle mayor importancia. El equipo estuvo ejemplar en el campo y creo que los comités, igual que le han enmendado la plana a Medié, tienen que entender la situación de partido y las reacciones".