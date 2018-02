Muñiz: «El club tiene plena confianza en nuestro trabajo»

Muñiz afronta con calma los días de tormenta. El Levante UD está amenazado por el descenso de categoría debido a los malos resultados, pero el entrenador del equipo transmite tranquilidad. Su trabajo es su mejor aval. Le refuerza. Así lo asegura en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad en Anoeta. «Lo que a un entrenador le da tranquilidad es ver el trabajo de los jugadores. Esta estabilidad que tiene el Levante es positiva y de agradecer. Cualquier otra cosa sería engañar», explica.

«El club tiene confianza en el trabajo que estamos realizando, la tranquilidad que es fundamental mantenerla. Para el futuro del club en Primera División esa unión es favorable con respecto a lo que sucede en otros equipos», añade.

Muñiz está convencido de que el Levante UD ha dado el nivel, pero que los resultados no le han acompañado. El entrenador tiene plena confianza en el equipo. «Hemos competido francamente bien en los últimos partidos y todo el mundo tiene una idea de lo que tiene que aportar, cada uno en cada momento», señala.

Preguntado por la sanción impuesta al colegiado Medié Jiménez tras el error en el derbi ante el Valencia CF, Muñiz dijo que «A mí no me agrada que sancionen a nadie. Nosotros tenemos que dejar atrás ese partido porque no nos va a dar puntos. Al final de partido estábamos tocados pero no nos alegramos porque sancionen a nadie. Tuvo un error que nos hizo no sumar puntos. Estará preocupado y no me alegro del mal de nadie. Lo único que me preocupa es que esos puntos no vuelven. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores».



Jawwy es el nuevo patrocinador

Jawwy, marca de Saudi Telecom Company (STC) orientada a los llamados nativos digitales, es el nuevo main sponsor de la camiseta del Levante UD hasta el próximo 30 de junio.