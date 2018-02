Muñiz: "Queríamos y no podíamos, la Real manejó el partido a su antojo"

López Muñiz no se anduvo con rodeos en la sala de prensa y reconoció que la Real fue superior al Levante UD. «Les ha salido un muy buen partido y nos han superado. Se les pone el partido muy favorable para la forma que tienen de jugar. A nosotros nos costaba recuperar y tener el balón, lo perdíamos, no éramos capaces de salir a campo rival. Nos han superado. Tuvimos ratos puntuales, pero en el cómputo global ellos fueron mejores. Ahora queda recuperarse y pensar en el siguiente domingo para corregir los errores», explicó el técnico.

Además, hizo hincapié en los problemas que sufre su equipo cuando encaja un gol. «Es dar demasiada ventaja empezar perdiendo. Cuando vas por detrás, el partido cambia. El equipo tiene que arriesgar y deja espacios al rival. En casi todos los partidos vamos a remolque en el marcador y el partido se vuelve loco, se rompe. Hay transiciones muy rápidas para uno y otro lado. No creo que hayamos empezado esperando, siempre trabajamos de la misma manera, pero cuando tienes el marcador en contra tienes que ir arriba y eso te genera contragolpes», añadió.

Por otro lado, destacó que la plantilla debe olvidarse de los partidos de los rivales en la lucha por la permanencia. «No podemos esperar a los resultados de los demás equipos. Si pensamos que porque pierdan los demás nos mantendremos... Los demás van a ganar partidos. Mientras dependamos de nosotros solo nos tiene que preocupar llegar a 38 puntos. Tenemos que conseguir puntos. Hay que llegar a los 38 puntos, porque con 20 no nos vamos a mantener. Y para eso hay que darle un punto más», zanjó el técnico.

Respecto a si está preocupado por su futuro, no quiso pronunciarse. «El entrenador tiene que trabajar y conseguir los objetivos, el resto no lo puede solucionar y, por tanto, no tiene que preocuparse», dijo. «Cuando perdemos un partido todos tenemos culpa y el principal soy yo, el cabeza visible de las decisiones. Lo que tenemos que hacer es felicitar a la Real porque fue mejor. Nosotros queríamos y no podíamos. Manejaron el partido a su antojo», concluyó.