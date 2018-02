"No ratifico a nadie, Muñiz es mi entrenador"

Quico Catalán cumplió ayer con su palabra y dejó en manos de la dirección deportiva la decisión respecto a la continuidad de Muñiz. Eso sí, el presidente del Levante UD, que aseguró estar convencido de que el asturiano es «su» entrenador, no pudo negar su «preocupación».

«La reunión del consejo es lógica, es una reunión de trabajo por la preocupación por la situación del equipo, propiciada por la imagen que dimos en Anoeta. Eso hace que el consejo esté preocupado y ante esa situación pides a la dirección deportiva que te dé su opinión, que analice, para entre todos reflexionar y saber en qué cosas podemos mejorar y ayudar. Después de escuchar a la dirección deportiva, hay que seguir ayudando para juntos conseguir el objetivo», resumió ayer Catalán tras la reunión en Orriols.

«Ha habido muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones para dialogar con la dirección deportiva. La decisión es apoyar, ayudar y colaborar para el objetivo», añadió Catalán, que aseveró que Tito respalda la figura de Muñiz. «La dirección deportiva nos ha transmitido su plena confianza en el trabajo, en la plantilla, en el mister, en que estamos en el camino correcto, en que tienen que llegar las victorias y los puntos para el objetivo. Tenemos que corregir cosas y ayudarnos entre todos», apuntilló.

Inquirido sobre si esta reunión significaba un ultimátum para Muñiz, el presidente del Levante UD fue rotundo. «Cuando estás en una conversación como la de hoy -por ayer-, en lo último en lo que piensas es en un ultimátum de nada. Si algo tiene este consejo es que se reúne una vez al mes y a nivel deportivo poco habla. Hoy -por ayer- hemos hablado más cosas deportivas de las que solemos habitualmente», zanjó.

Por contra, reconoció que existe una seria preocupación entre los directivos. «La totalidad de los consejeros está preocupada y el presidente está preocupado. El consejo pide a la dirección deportiva un informe de la situación, nos analiza, y a partir de ahí no es que haya unos u otros consejeros. No ha habido un motivo de votación», explicó el dirigente azulgrana en los bajos del estadio.

«No ha sido una reunión para cuestionar cosas, ha sido constructiva, productiva, par saber dónde estamos, corregir las cosas, y ver de qué forma se puede ayudar. La decisión que se ha tomado es seguir ayudando a la dirección deportiva, al cuerpo técnico y la plantilla y que reine un ambiente de normalidad dentro de la preocupación y pensemos en el fútbol», comentó Catalán.

Por otro lado, el presidente levantinista no quiso ratificar a Muñiz, esgrimiendo que está convencido de que es «su entrenador». «No he ratificado a nadie, ni pretendo ratificar a nadie, ni nunca ratificaré a nadie. No ratifico a nadie porque no vengo a ratificar la figura del mister. Ni he ratificado ni ratificaré a Muñiz. Estoy convencido de que será nuestro entrenador. Muñiz es mi entrenador, es el entrenador del consejo», argumentó.

Además, aseguró que en ningún momento del consejo Tito ligase su futuro al de Muñiz y que, por tanto, una destitución del técnico arrastrase la marcha del director deportivo. «No hemos llegado a ese extremo. Ha sido una reunión en la que no hemos llegado a situaciones drásticas. Sólo ha sido una reunión de trabajo intensa, productiva, larga... Hemos hablado de fútbol, de la situación del equipo, de la preocupación que tenemos...», subrayó.

Respecto a la ausencia de Muñiz en la reunión, Catalán explicó que no es habitual que los entrenadores acudan a las reuniones del consejo. «En nueve años nunca ha habido una reunión con un entrenador, no recuerdo ninguna. Hay una dirección deportiva que es la máxima responsable», dijo.

Anoeta, la derrota más «dura»

Sobre la derrota ante la Real Sociedad, Quico Catalán fue claro. «Posiblemente fue uno de los partidos más duros que he vivido como presidente del Levante UD. La imagen del equipo fue triste. Si algo tiene la plantilla es que es un vestuario noble, trabajador, de gente comprometida, que seguramente se está equivocando pero tiene voluntad de corregir las cosas. Tenemos que ayudarles, ilusionarles y motivarles para que se sientan futbolistas y saquen todo lo que llevan dentro. Estamos en una situación delicada, pero con 14 partidos por delante y dependemos de nosotros mismos», concluyó.