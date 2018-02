"Sé que me pueden tirar, pero no tiro la toalla"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, está, ahora mismo, haciendo malabarismos sobre el alambre. Nadie se atreve a asegurar si llegará al partido del jueves, en Vitoria. El club estudia si mantenerlo o no. «Yo cuando vengo a trabajar vengo con la máxima ilusión. Siempre en la vida van apareciendo obstáculos y hay que superarlos. Es un momento difícil, pero tenemos las máximas ganas, trabajaremos sin descanso hasta que podamos. El objetivo sigue vivo. El golpe ha sido duro, pero el equipo ha luchado con todo. Yo me paro a pensar y te digo que los jugadores lo han dejado todo en el terreno de juego», dijo.

«Sí, he hablado Tito. Pero no podemos hablar todos los días de mi situación. Ha sido una conversación de 30 segundos», manifestó sin dar más explicaciones ¿Ser destituido estos días? «Nunca voy a pensar en eso, aunque sé que esto puede pasar. Yo no tiro la toalla. En 48 horas tenemos otro partido importantísimo», añadió.

«Al final lo que no podemos pretender es que con tantos partidos sin ganar, no seamos el centro de las miradas. Pero cuando hacemos el trabajo de la forma más honesta posible, estamos tranquilos. Lo malo es que cuando jugamos bien no ganamos. Cuando antes veías que un 0-1 podías remontarlo, ahora es un peso», afirmó. «¿Ganar al Alavés y al Espanyol? Claro, eso siempre te lo imaginas. La ilusión no la vamos a perder nunca», dijo.

Morales pide disculpas

«Hay que creer. La razón es sencilla. Todo pasa por ir a Vitoria, ganar y olvidarnos de lo demás. Sabemos que debemos defender el escudo que llevamos en la camiseta. Seguimos fuera del descenso. En nombre de la plantilla, quiero pedir disculpas por la segunda parte», dijo el capitán del Levante UD. Su compañero Coque ofreció un dato: «Estamos fuera del descenso».

La Liga pide 4 años de cárcel a los investigados por el presunto amaño

Dos semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 2 años de cárcel a los futbolistas investigados por el supuesto amaño del Levante UD-Zaragoza de 2011 y 1,9 millones de sanción a cada uno, ahora ha sido el turno de la Liga. En su caso, la patronal del fútbol español reclamó ayer la pena de cárcel máxima para casos de corrupción deportiva, es decir, 4 años. Además, señala que la pena debe afectar a todos los implicados.