José Campaña pide perdón. El futbolista del Levante UD ha utilizado las redes sociales para publicar un comunicado en el que se disculpa por su "error". Cabe recordar que el centrocampista andaluz le dio "Me gusta" a una imágenes compartidas por Bartra, central del Betis, en las que la plantilla verdiblanca celebraba el triunfo en el Ciutat de València. El comunicado es el siguiente:

"Quiero pedri perdón a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a toda la familia levantinista por el error que cometí tras el encuentro ante el Betis. Los futbolistas somos egoístas y eso a veces nos lleva a equivocarnos. En aquel momento me dejé llevar por la rabia de no haber poidido ayudar al equipo y que se nos hubieran escapado tres puntos importantísimos para nuestro objetivo. Me equivoqué. El Levante es mi casa y desde que llegué en 2016 me he dejado la vida por este escudo y seguiré haciéndolo orgulloso de pertenecer a una familia a la que sé que he decepcionado. Sólo espero que sepan perdonarme y que todos juntos logremos el objetivo de la salvación. ¡Amunt Levante!".

Campaña no disputó ni un solo minuto ante el Betis, pero ayer fue titular ante el Alavés. Sin embargo, tras la expulsión de Chema en la primera mitad, el andaluz fue el jugador sacrificado por Muñiz para reorganizar el equipo.