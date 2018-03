Muñiz: «No es un problema de trabajo, lo que no nos ha acompañado es la suerte»

Juan Ramón López Muñiz no se rinde, a pesar del tremendo varapalo que supuso una nueva derrota, y en el minuto 90, como la sufrida anoche ante el Alavés: «El equipo llevaba un esfuerzo de una hora con uno menos, han hecho un esfuerzo tremendo, en esos últimos cinco minutos se nota. Sí es cierto que jugaron en nuestro campo, pero las ocasiones fueron nuestras. Jugamos el lunes un partido muy duro, que el Betis nos hizo correr mucho», indicó. «Podemos tener mejores o peores resultados, pero nadie se queja en el entrenamiento, todos trabajan a buen nivel. El problema no es el trabajo, hoy lo que no nos ha acompañado es la suerte», añadía el técnico.

Preguntado por las jugadas polémicas, aseguró: «El penalti no lo he visto, pero desde el campo me parece penalti, la expulsión es justa. En el gol de Laguardia nos ha faltado concentración. Era la última jugada. Intentaremos cambiar esa racha, mantener el nivel competitivo de hoy y mantener la portería a cero».

El técnico asturiano mandó un mensaje de comprensión a la afición: «A la afición le pido su ayuda, está sufriendo como sufrimos todos. Tenemos que saber sufrir y saber sacrificarnos. El equipo necesita su ayuda, nunca ha dado la espalda al equipo. El aficionado no puede reprochar esfuerzo, entrega y sacrificio. Necesitamos ser todos uno». El preparador no arroja la toalla y afirma que el equipo trabajará con la misma convicción: «Yo soy el cabeza visible y debo estar animado. Voy a estar con el mejor ánimo posible. Esto no nos puede tirar abajo. Hay que llegar a 35 puntos seguro. Con tres puntos nos soltaremos más. Tenemos que dejar la portería a cero».

El lamento de Oier

El guardameta Oier dio la cara tras el partido y lamentó el error final que costó la derrota: «Otro palo que nos llevamos después de un esfuerzo grandísimo, con ocasiones con uno menos. Tenemos que mejorar en estrategia, hay que tener más mala hostia, no nos pueden marcar ese gol». «Hay que seguir, a darlo todo el domingo para que la gente se vuelva a enganchar. Pedimos disculpas al aficionado y esperemos reaccionar, que esto es muy largo», agregó. El portero afirma que el equipo es víctima de las dinámicas: «Son dinámicas, cuando va todo bien siempre ganas, cuando van mal en partidos de puta madre acabas perdiendo».

El Deportivo pide cárcel

Por otro lado, el Deportivo de la Coruña ya ha presentado su escrito de acusación para el juicio sobre el Levante UD - Zaragoza del año 2011. En él, el club coruñés, que terminó descendiendo como consecuencia de aquel partido en Orriols, solicita una pena de dos años de cárcel para los 36 futbolistas implicados en aquel partido, que ahora será juzgado por presunto amaño.

Además, se da la circunstancia de que Gustavo Munúa, portero entonces del Levante UD y, por tanto, implicado en el presunto amaño, es ahora el actual entrenador del filial del Deportivo de la Coruña.