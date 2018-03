Paco López: "Vamos a trabajar el aspecto emocional"

Paco López toma el relevo con el reto de cambiar la dinámica emocional del equipo."En cuanto al aspecto táctico, tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a tratar de cambiar el aspecto emocional. Cuando hay una dinámica negativa es importante el aspecto emocional, convencer al vestuario de que se puede y tratar de convencerlos de que este equipo va a conseguir el objetivo", ha explicado el de Silla, que supo ayer de su "ascenso". "Me lo comunicó Tito en el viaje a Elda con el filial. Lo de tocar la tecla es trabajo, convicciones y creencias. Es más trabajar que hablar. Creo mucho en el trabajo diario y tengo ganas e ilusión de empezar mañana", ha apuntado.



En cuanto a la situación que atraviesa la plantilla, López ha sido claro. "Cuando la dinámica es mala en resultados, aunque sea un tópico, el aspecto psicológico es muy importante. Tengo mis ideas, cada entrenador tiene matices diferentes y vamos a aprovechar el gran trabajo de Muñiz. Quiero trasladar al vestuario que sea un equiopo vaiente, atrevido y convencido. eso te puede dar muchas cosas en Primera División", ha señalado. Además, ha destacado que no piensa en él sino en el club. "Llámalo sueño, ilusion. Estoy muy contento muy ilusionado pero en lo último en lo que pienso es en mí. Pienso sobre todo en lo que tenemos por delante, además de jugador he sido socio desde pequeño, muchos años, y sé que este club merece al equipo en Primera. Más que pensar en mi, estoy ilusionado por conseguir el objetivo y la meta que es conseguir dejar al equipo en Primera", ha concluido.





???? RUEDA DE PRENSA | Paco López presentado como nuevo entrenador del #LevanteUD pic.twitter.com/xnJKlvPFCE — Levante UD (@LevanteUD) 5 de marzo de 2018

Sobre su falta de experiencia en Primera, López también ha destacado que está capacitado. "Llevo muchos años entrenando en todas las categorías excepto en Primera. Estoy convencido de nuestra preparación. A partir de ahí es una cuestion de trabajo. El aspecto emocional cada entrenador lo trabaja de una forma. El equipo debe estar convencido de que puede hacer las cosas bien y ser superior a los rivales", ha expresado López, que ha abierto las puertas a la opción de que algún jugador del filial dé el salto a la primera plantilla.Respecto al partido del sábado en Getafe, aún no anunció qué Levante UD se verá. "Queda una semana por delante, varios entrenamientos. En función de todo, decidiremos. Mañana será nuestra primera sesión de entrenamiento y veremos que queremos", ha indicado.Por otro lado, el director deportivo, Tito, ha explicado el cambio en el banquillo y ha rechazado que su futuro en el club dependa del futuro de Paco López. "Estoy ligado al Levante UD, no a ningún entrenador. La decisión de que Paco sea el entrenador hasta el final de la temporada la he tomado yo. Lo que me liga al Levante UD es un contrato, no un entrenador. El equipo necesita algo diferente, necesitamos cambiar la dinámica, son muchos partidos sin ganar. Sigo con el mismo pensamiento con Muñiz, es un gran entrenador", ha zanjado Tito.Por su parte, el presidente del club, Quico Catalán, ha agradecido el trabajo de Muñiz para lograr el objetivo del ascenso la temporada que viene y ha revelado que se reunió con él para anunciarle la decisión del consejo. Además, deseó que el nuevo cuerpo técnico logre el objetivo. "Explicarte qué es el Levante UD no hace falta, pero quiero trasladarte que es un gra reto, que sabemos de tu fuerza, de tus ganas, de tu ambición e ilusión por ayudarnos. El Levante UD te necesita en este nuevo lugar", ha expresado el dirigente azulgrana.