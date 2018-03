Tito pasa de defender el trabajo de Muñiz a calificar su racha de «insostenible»

Durante la presentación de Paco López, el director deportivo del Levante UD, Tito, explicó los motivos de la destitución de Muñiz. «Hay una situación que es insostenible, algo poco debatible que son los resultados. Después de tres jornadas la dinámica no se acababa de romper. El equipo necesita algo diferente, cambiar la dinámica. Son demasiadas jornadas sin ganar. Sigo teniendo el mismo pensamiento con Muñiz. Es un gran entrenador y tenemos que estar agradecidos, pero necesitamos un cambio de rumbo y consideramos que Paco López es el que puede llevarnos a los resultados que nos liguen a la permanencia», apuntó Tito, quien hace dos semanas defendió el trabajo de Muñiz y aseguró estar convencido de su capacidad para revertir la situación.

De hecho, preguntado sobre si Muñiz hubiese continuado en el caso de que el Levante UD hubiese amarrado la victoria el domingo, Tito fue muy expresivo. «¿Y si echo la Bonoloto y me toca? No es una cuestión solamente del resultado», dijo, entrando en contradicción con sus anteriores palabras.

Asimismo, desvinculó su futuro con el de López. «Estoy ligado al Levante UD, no a ningún entrenador. La decisión la he tomado yo, pero lo que me liga al Levante UD es el contrato que firmo con el club», sentenció.