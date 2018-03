Sigue el efecto Paco López

Esto es otra cosa. El Levante fue capaz de encadenar dos victorias consecutivas, vitales para mantenerse lejos de los puestos de descenso en el tramo más decisivo de la temporada, en el que no hay que fallar. Los goles de Roger y Boateng fueron suficientes para ganar en un partido en el que los azulgranas no bordaron el fútbol pero tuvieron la capacidad de reaccionar rápidamente al gol del empate del Eibar. Una victoria que el Ciutat de València no veía desde septiembre del año pasado

El Eibar comenzó dominando el partido. Mejor asentado sobre el césped, los de Mendilibar ejercían la presión con una defensa muy adelantada y lanzaban contraataques que, aunque no llevaban excesivo peligro, inquietaban. Pero poco a poco el Levante se fue entonando y en el minuto 20 dio el primer aviso con un disparo de Pazzini que obligó a Dmitrovic a realizar una gran intervención. Ya no hubo más advertencias. A la siguiente Roger no falló. En el minuto 24 el Pistolero aprovechó un preciso centro de Morales para batir al portero del Eibar.

El Levante ha cambiado respecto al de Muñiz. Ahora tiene más personalidad, cree en lo que hace y es más atrevido. Pero quizás debió serenar el juego ya con el marcador a su favor. Los azulgrana se lanzaron con mucha alegría al ataque y eso lo aprovechó el Eibar para sembrar el peligro, como en una ocasión de Jordán que permitió a Oier rectificar un error inicial al no salir de puerta y rechazar con el pie el disparo del delantero catalán. Pero el equipo de Paco López estuvo firme en defensa, seguro en los laterales y sólido en el centro.

Los azulgranas tuvieron un contratiempo con lesión de Campaña. El sevillano se lesionó cuando finalizaba el primer tiempo después de haber confirmado las buenas sensaciones recuperadas en Getafe.

El segundo tiempo comenzó con oportunidades del Levante. En el minuto 48 Pazzini lanzó el esférico por encima del marco de Dmitrovic y en el 55 Morales cabeceó alto un centro de Roger. El Eibar dio el susto con un lanzamiento de Jordán al larguero en el minuto 56 y a la siguiente que tuvieron los guipuzcoanos no erraron. Fallo en defensa granota que permite a Jordán habilitar a Charles para que el brasileño estableciera el empate. Pero para fortuna del Levante Boateng marcó un minuto más tarde y restablecía la tranquilidad en el Ciutat de València.

No todo iban a ser desgracias. Las lesiones de Campaña en el primer periodo y la de Luna, muy machacado por el esfuerzo de no tener un recambio, deja más en cuadro a una plantilla muy castigada esta temporada en este aspecto.

El Levante no bajó la guardia, apretó los dientes, sufrió hasta el último minuto con un libre indirecto por cesión de Róber a Pier a Oier en el minuto 90. Una victoria balsámica.

Ficha técnica

Levante UD: Oier, Coke, Róber, Cabaco, Luna (Pedro López, m. 53), Morales, Lerma, Campaña (Lukic, m. 45), Ivi, Pazzini (Boateng, m. 59) y Roger.

SD Eibar: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Ramis, José Ángel (Juncà, m. 72), Dani García, Escalante (Charles, m. 57) Pedro León, Jordán, Alejo (Inui, m. 57) y Kike García.

Goles: 1-0. Roger, m. 24. 1-1. Charles, m. 63. 2-1. Boateng, m. 64.

Árbitro: Iglesias Villanueva, comité gallego. Amonestó a Cabaco, Roger, Lerma y Róber Pier del Levante y a Dani García, Charles y Arbilla del Eibar.

Ciutat de València.