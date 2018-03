Postigo afirma que el Levante UD «no se puede relajar» antes de visitar al Girona

El defensa levantinista Sergio Postigo ha regresado a los entrenamientos, tras su lesión, justo en el mejor momento, con el equipo instalado en una racha de dos victorias seguidas: «Los seis puntos nos permiten respirar, pero no nos podemos relajar. No sabes nunca cuando el rival puede sumar puntos». El Levante UD visita el sábado al Girona en Montilivi, en otro partido que puede suponer un paso de gigante en las aspiraciones de permanencia del equipo.

Postigo hace suyo el mensaje del técnico Paco López para valorar los pasos a seguir: «Lo dijo el entrenador al llegar. Estamos en esa Liga de cuatro en la que hay que quedar campeones. Nos hemos mentalizado. Tenemos una buena distancia para tener el liderato de esa Liga e iremos a por ella cada fin de semana y ojalá que podamos ganar esa Liga». Las victorias han lliberado la mente de los jugadores: «Haber ganado estos partidos supone no tener que afrontar cada partido como una final en la que no puedes fallar. Cuando juegas con esa presión es posible que no todo te salga como realmente quieres».