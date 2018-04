Fahad apunta a la lista de convocados ante Las Palmas

El centrocampista saudí del Levante, Fahad Al-Muwallad, tiene más opciones que nunca de ir convocado por primera vez con el Levante, ya que el entrenador Paco López solo dispone de dieciséis jugadores de campo por las numerosas lesiones que sufre el equipo.

Fahad llegó al Levante el 29 de enero dentro del acuerdo firmado entre la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el gobierno de Arabia Saudí y todavía no ha sido incluido en una lista de convocados.

El centrocampista saudí, de 23 años y que está considerado uno de los mejores jugadores en su país y jugará el Mundial de Rusia con Arabia Saudí, tan solo ha participado en los entrenamientos del Levante y jugó como titular en el amistoso que su equipo disputó ante el UFA ruso el 21 de febrero.

Ni Juan Ramón López Muñiz primero ni ahora Paco López han contado con Fahad ni siquiera para ir convocado, pero este próximo fin de semana podría cambiar su situación, ya que el entrenador valenciano tiene hasta nueve bajas por lesión para recibir a Las Palmas.

De este modo, Paco López cuenta con dieciséis jugadores del primer equipo, entre los que están el americano Shaq Moore que tiene ficha del filial, y los porteros Oier Olazábal, Koke Vegas e Iván Villar, por lo que la presencia de Fahad en la lista para enfrentarse al club canario está prácticamente garantizada.

La adaptación de Fahad al fútbol español no ha sido sencilla por varios motivos que no son estrictamente deportivos, ya que el centrocampista no habla castellano y se pronuncia discretamente en inglés y la vida profesional del futbolista en Arabia es muy distinta a la europea en cuestiones de alimentación o descanso.

La llegada de Fahad al Levante estuvo envuelta de cierta polémica como consecuencia de las dudas sobre su nivel deportivo y de la circunstancia de que su fichaje estuviera vinculado a una operación comercial de varios equipos españoles con el país saudí.

De hecho, el Levante alcanzó unas semanas después del fichaje de Fahad un acuerdo con la marca Jawwy, procedente de la compañía telefónica de Arabia Saudi, para convertirse en el patrocinador principal que luce en la camiseta, por lo que recibió a cambio unos tres millones de euros.

Fahad ha guardado silencio desde su llegada y tras unas breves declaraciones nada más aterrizar en España y tras su presentación el futbolista no se ha pronunciado sobre su nula participación en LaLiga y, además, su ausencia de los partidos ha generado muchos comentarios negativos a través de las redes sociales de sus seguidores en Arabia.