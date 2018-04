Coke: «Vienen a jugarse una final porque les sacamos siete puntos»

El defensa del Levante Coke Andújar aseguró ayer que el partido de este domingo en el Ciutat de València «es muy importante y no hay que esconderlo» y añadió que para Las Palmas será «una final» ya que tiene siete puntos menos que el equipo valenciano.

«Las Palmas viene a Valencia a jugarse una final porque les sacamos siete puntos y le podemos ganar la diferencia de goles directo. El secreto es trabajar durante la semana y pararles porque es difícil hacerlo si tienen el balón y nos van a hacer ocasiones. Cuando tengamos el balón les tenemos que intentar hacer daño», dijo.

En una entrevista en la televisión oficial del Levante, agregó que se trata de «un partido especial, ya ningún partido es como uno más y menos cuando se juega contra un rival directo».

El defensa del Levante, que confesó que no le importa jugar en el lateral izquierdo al haberlo hecho en diferentes posiciones durante su carrera, destacó la importancia de prolongar su buena racha en casa tras haber ganado al Eibar en su último partido como local. «Cuando llegué aquí tenía claro que todo el mundo tenía el objetivo marcado y lo normal es que tu objetivo pase por ser muy fuerte en casa. Contra el Eibar la gente estuvo metida y este domingo estoy seguro de que no va a ser de otra forma, que les necesitamos para que nos anime y levante», indicó.

Coke, que está cedido por el Schalke 04 hasta final de temporada, describió las buenas sensaciones que ha tenido desde su llegada a València, pero precisó que ahora falta «la parte más bonita» de la temporada en la que deben confirmar la permanencia. «El comienzo fue inmejorable, todo el mundo se molestó para que me encuentre adaptado lo más rápido posible. Venía con muchas ganas, me he sentido bien desde el primer día y deportivamente mejorando, paso a paso, aportando más cosas al equipo», finalizó.