Paco López apaga la euforia: «Aún queda mucho»

El entrenador del Levante, Paco López, señaló que entiende la alegría del levantinismo tras la victoria por 2-1 ante Las Palmas, pero recordó que todavía «falta mucho» porque aunque se ha dado un paso importante hacia la permanencia, todavía quedan 21 puntos en juego. «En el vestuario había mucha alegría porque estos jugadores han padecido mucho y estamos superando muchas dificultades, lo que supone que somos un equipo competitivo que cada vez tiene el objetivo más cerca, pero lo importante es mantener el equilibrio», agregó.

Respecto al partido indicó que Las Palmas tiene siempre mucha posesión y genera dudas en el rival, pero que siempre tuvo la sensación de que podían resolver el encuentro a favor. «Ellos han tenido el balón, pero las ocasiones más claras han sido nuestras», agregó Paco López. «Tenía la sensación de que con espacios podíamos hacer peligro y lo hemos hecho, incluso con diez hombres nuestra intención era salir a la contra sin renunciar a ganar el partido», dijo.

«Lo que no íbamos a hacer era presionar arriba; pero si hacíamos jugadas a la contra de dos contra dos, íbamos a tener opciones y las hemos aprovechado», concluyó el técnico del equipo valenciano.

El héroe del partido, José Campaña, señaló sobre el césped del Ciutat de València nada más finalizar el encuentro que «hemos dado un paso muy importante, porque los de atrás, como el Deportivo, venían apretando. Nos vamos alejando del descenso».

El centrocampista sevillano, que cumple su segunda temporada en el Levante UD, ensalzó la labor de Paco López, que ha logrado tres victorias y un empate desde que se sienta en el banquillo. «Desde que ha llegado Paco López se está viendo otra cara al equipo, como lo demuestran los resultados. Era importantísimo ganar ante un rival directo, un Las Palmas que ha estado a gran nivel y al que no le quedaba otra que ganar».

Campaña valoró el gol que dio el triunfo a su equipo. «En una contra he tenido la suerte de meter el gol» y expresó su convencimiento de que el decisivo tanto compensa «una parte de la temporada en que no se estaba dando las cosas como uno quería».

El jugador azulgrana reconoció que Las Palmas tuvo «bastante ocasiones, pero esto es fútbol», manifestó.

Pedro López supera marcas

Pedro López se convirtió al jugar ante Las Palmas en el segundo futbolista en la historia del Levante con más partidos en Primera división al alcanzar las 113 participaciones. Pedro López, de 34 años y capitán del equipo, llegó al Levante en 2011 y desde entonces ha disputado seis temporadas en Primera División con el equipo valenciano y una en Segunda. Con 113 partidos en Primera División, el defensa de Torrent solo tiene por delante a Juanfran García.