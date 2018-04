"El Atlético nos ha matado con esa acción de Correa"

Paco López se mostró ayer satisfecho con el compromiso y la actitud de su equipo, pese a la derrota final. «No he contado las llegadas al área, pero podrían estar igualadas. Ellos nos han matado en esa acción de Correa. Nosotros hemos tenido llegadas a la zona de finalización, pero no hemos concretado un último pase o un tiro. Me voy satisfecho con el esfuerzo de los chavales. No sé si todos los equipos han sido tan atrevidos en este campo», explicó el de Silla.

«Hemos tenido llegadas para hacer goles. En la segunda parte hemos tenido ocasiones claras. Con el 3-0 la diferencia parece inmensa, pero nos hemos merecido un gol. El 2-1 nos hubiera dado más motivación para el final del partido», señaló el técnico.

Por otro lado, López advirtió del valor de los puntos en cada jornada en la pelea por la salvación. «El partido importante era el de hoy -por ayer-. El jueves ya vendrá. A ver si recuperamos a gente esta semana. Dependemos de nosotros y hay que poner el foco en nuestro trabajo. Quedan muchos puntos por jugar. Con Las Palmas dimos un gran paso, pero no definitivo. Ni la semana pasada ya estábamos con el objetivo cumplido ni esta es un paso atrás. Seguimos con la misma ilusión y mismas ganas para cumplir el objetivo», añadió el valenciano.

Por último, Paco López elogió el juego de Aly, la gran nota positiva del Levante UD ayer. «Es un chico que está jugando en Tercera. Su primer partido, en este escenario... No se le puede pedir más. Ha estado excepcional a nivel defensivo, no ha cometido errores y ha estado atrevido en ataque. No se le puede pedir más», apuntó López.

Morales cumple 100 partidos

Otra nota positiva fue el centenario de Morales en Primera. «Estoy contento por haber alcanzado esta cifra de partidos. Cumplir 100 es una satisfacción personal y el campo para cumplirlos es de ensueño, un estadio con un ambiente increíble. La pena ha sido la derrota. Hemos intentado aprovechar algunas ocasiones, hemos estado bien con balón, pero ellos tienen gente arriba que te desequilibra los partidos», indicó el madrileño. «Si hubiéramos materializado goles en alguna ocasión podíamos haberles puesto nervioso. El tercer gol ha sido ya definitivo», concluyó Morales tras en el encuentro.