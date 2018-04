Fahad «desaparece» en el momento clave de la temporada

Fahad Al-Muwallad está desaparecido. El futbolista saudí todavía no ha regresado a València tras haber pedido permiso al club para acudir el pasado viernes al funeral de un familiar, según fuentes del club. Fahad ya no se entrenó el pasado viernes en Buñol, y no entró en la convocatoria para el partido ante el Atlético, tras solicitar permiso para acudir al funeral de un familiar en un país de Europa. Sin embargo, Fahad todavía no se ha incorporado a la disciplina de la plantilla y el club lo localizó ayer en Arabia Saudí, a la espera de que regrese cuanto antes. El delantero llegó al Levante UD en enero gracias al acuerdo de colaboración entre la Liga y el gobierno saudí, que ha repercutido en casi 3 millones de euros para el Levante UD. Fahad, considerado como una de las estrellas del fútbol de Arabia Saudí, sólo ha entrado en una convocatoria y todavía no ha debutado sobre el terreno de juego. El Levante UD no percibirá ningún ingreso extra si Fahad juega.