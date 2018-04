Paco López: "Pase lo que pase, no será definitivo"

Paco López vio ayer el Deportivo-Sevilla, pero no se puso nervioso. "Estoy tan mentalizado de que dependemos de nosotros que ayer hasta que no finalizó el partido no lo pensé mucho. No me puse nervioso. Mi foco sigue estando en lo que dije el primer día. El camino lo tenemos trazado y el objetivo está cada vez mas cerca. Las matemáticas dicen que aún nos queda y nos sigue quedando", ha explicado hoy tras el entrenamiento en Orriols, en el que ya ha estado Fahad. "Ha vuelto de madrugada. No entrará en la convocatoria. El club estaba informado de todo, no sabíamos la tardanza, pero sabíamos que tenía un problema familiar en Arabia. El club estaba informado de todo", ha apuntado.

"Cuando ganamos a Las Palmas estábamos muy contentos y había que celebrarlo como tal, pero no habíamos ganado nada. La idea es hacer un buen partido, seguir creciendo, juagarlo con la misma actitud del último partido en casa. Pase lo que pase no será nada definitivo. El futbolista lo tiene claro. No podemos hacer nada respecto a los rivales. Lo que depende de nosotros es nuestro trabajo. Nos tenemos que centrar en eso y no en los vaivenes emocionales", ha añadido.

"Ahora la realidad dice que es una liga de dos, pero las matemáticas todavía están ahí. Hasta que las matemáticas digan lo contrario, si hay posibilidad...", ha dicho López sobre la posibilidad de que Las Palmas luche por el objetivo. El técnico, no obstante, advirtió de que nada está decantado y el Málaga plantará batalla. "El Málaga va a competir. Lo tiene difícil pero los futbolistas van a querer competir bien y ganar el partido, como cualquier deportista", ha explicado. "El Málaga es un equipo con virtudes. La clasificación dice que están como están, que han ganado pocos partidos, pero es un equipo con muchos recursos ofensivos. Mucha variedad en los atacantes par jugar a cualquier cosa. Ha perdido algunos partidos que no ha merecido, que los podría haber ganado. Mañana va a ser un partido duro, intenso y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar", ha concluido.

El técnico dará mañana la lista de convocados, en la que pueden estar Boateng y Luna, ya recuperados.