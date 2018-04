Paco López: «Pase lo que pase, nada será definitivo»

Paco López afirmó ayer que el resultado de esta noche, sea el que sea, no será todavía definitivo. «Ya lo dije antes del partido ante Las Palmas. Estábamos muy contentos y había que celebrar la victoria, pero no era una celebración de nada. Pase lo que pase no será nada definitivo», señaló el técnico valenciano tras el entrenamiento de ayer en Orriols. López señaló que no se puso nervioso viendo el partido del Deportivo ante el Sevilla. «Mi foco está en nuestro trabajo, en hacerlo bien y el objetivo está mas cerca. Las matemáticas nos dicen que queda todavía y nos va a seguir quedando», apuntó el entrenador.