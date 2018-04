Se consuma la revancha de hace dos temporadas

El Levante UD devolvió el golpe. Dos temporadas después, el conjunto granota mandó al Málaga a Segunda con la victoria «in extremis» de anoche. El 2 de mayo de 2016 fue justo al contrario. Fue el equipo andaluz el que, aquella jornada y con polémica arbitral incluida, envió al Levante UD de Rubi a la categoría de plata.

«No merecemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Se han hecho cosas mal a lo largo de la temporada, pero este partido ya lo he visto muchas veces. Se ha descendido no hoy, sino hace mucho tiempo, por decisiones que no entro a valorar. Alguno me llamará agorero, pero cuando faltaba un minuto he dicho en el banquillo: ´Hoy perdemos´», apuntó González tras el partido.

Por otro lado, Paco López logró ayer su cuarta victoria al frente del Levante UD. Es decir, ya acumula más victorias que Muñiz en sus meses en el banquillo azulgrana. En concreto, Paco López acumula cuatro triunfos, un empate y una derrota, la del Wanda ante el Atlético. Con estos números, después de ganar a Getafe, Eibar, Las Palmas y Málaga, más el punto del empate con el Girona, el Levante UD está a ocho puntos de la salvación matemática.

Por otra parte, Cabaco se retiró del partido durante el descanso por unas molestias en la rodilla y en los próximos días se conocerá el alcance de la lesión y si estará disponible para el dulo ante el Athletic el próximo lunes. Por el momento es duda.

De hecho, la lesión de Cabaco supuso la entrada de Postigo, que con los 45 minutos de ayer está a menos de media hora de juego de renovar automáticamente con el Levante UD para la próxima temporada. Aunque no lo logre, ya hay conversaciones para alargar el contrato del central madrileño con la entidad de Orriols.

En el apartado más positivo, ninguno de los 7 aparecibidos de sanción por estar con cuatro amarillas vio la amonestación, por lo que estarán en condiciones de jugar en San Mamés. Se trata de Pedro López, Cabaco, Róber, Roger, Lukic, Boateng y el lesioando Doukouré.

Cabe apuntar que el de anoche es el tercer tanto de Boateng en Liga después de los anotados frente al Real Madrid y el Eibar. Así pues, todos sus goles han sido en el Ciutat de València.