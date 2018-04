"No sé explicar lo que he sentido"

El entrenador del Levante UD, Paco López, vive un momento feliz. Ayer, con el corazón aún acelerado, confesó que no era capaz de explicar las emociones vividas con el gol de Boateng. «No sé explicar qué he sentido. Todo emociones positivas. En ese momento he pensado mucho en estos jugadores, en el año que llevan de sufrimiento. Hemos tenido el premio a la fe, al creer, al convencimiento. Podemos jugar mejor o peor, como ha pasado en la primera parte. Pero no se le puede negar a este equipo la fe y este esfuerzo máximo, el creer hasta el final», señaló Paco López.

«Lo he celebrado contagiado por la afición, muy contento y muy feliz, pero mañana (por hoy) a pensar en el próximo partido. Quedan 15 puntos y hay que luchar hasta el final», afirmó.

«Emocionalmente era un partido difícil. Entre semana, el horario, no es fácil que la gente venga. No sé si puede haber influido, pero no hemos entrado bien en el partido. A nivel psicológico, también a nivel de juego. No hemos estado acertados en el pase, imprecisos, nos faltaba amplitud... Ha habido varios aspectos que no me han gustado. Afortunadamente, ha salido bien. Hemos hecho una segunda parte con juego y convencimiento de poder ganar», analizó. «A veces das la sensación de apatía, cuando te juegas mucho. A veces te pasa factura y no es fácil corregirlo, pero lo más importante es que en el descanso el equipo se ha tranquilizado. El equipo, en la segunda parte, ha cambiado mucho. Este equipo cree y quiere», ha añadido el de Silla, quien volvió a destacar la implicación de los jugadores, como Boateng, que hace 15 días estaba lesionado para un mes.

Por último, Paco López aseguró que tenía pensado celebrar la victoria, pero de una forma «normal», y también aseveró que verá al Deportivo de la Coruña esta noche en su partido en Leganés. «Sigo pensando que nuestro foco está en nosotros mismos, en mejorar y hacer las cosas bien. Dependemos de nosotros», concluyó el entrenador del Levante UD pocos minutos después de la victoria ante el Málaga, su cuarta en Primera.