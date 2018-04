López prueba con Lukic como recambio de Lerma para enfrentarse al Sevilla

Paco López ya tiene en la cabeza la alineación con la que pretende sellar la permanencia mañana en el Ciutat de València. Para medirse al Sevilla, con la baja de Lerma por sanción, el técnico de Silla probó ayer a Lukic en el centro del campo junto a Campaña. La pareja de mediocampistas ya compartió minutos en la segunda parte del duelo ante el Athletic y el del Málaga, y mañana ante el Sevilla apuntan a titulares.

El que no podrá jugar todavía es Cabaco, lesionado de la rodilla. Postigo, que el lunes se ganó su renovación automática al llegar a los minutos establecidos por contrato, seguirá en el eje de la zaga.

El Levante UD busca mañana ante el Sevilla la cuarta victoria consecutiva en casa, lo que significaría igualar su mejor racha histórica en Primera División. Después de enlazar tres victorias seguidas como local tras imponerse al Eibar (2-1), Las Palmas (2-1) y Málaga (1-0), el equipo azulgrana aspira a igualar los registros de la temporada 2012-13, cuando entre la tercera y la novena jornada de Liga encadenó cuatro victorias frente al Espanyol (3-2), Real Sociedad (2-1), Valencia (1-0) y Granada (3-1).

El Deportivo no se rinde

Raúl Albentosa, central del Deportivo, se aferró ayer a las escasas opciones del equipo coruñés de lograr la permanencia. «Seguimos con el foco en lo que tenemos que estar y no miramos más allá. Con el foco en el partido del Barcelona y afrontarlo de la mejor manera. Moralmente, tengo los ánimos para seguir adelante pase lo que pase, a intentar sacar doce de doce y lo demás no depende de nosotros», dijo el valenciano.