Un campeón del mundo para el Levante FS

El Levante UDFS y Maxi Rescia han llegado a un principio de acuerdo para que el cierre argentino de 30 años se convierta en la primera incorporación para la temporada 2018-19. Jugador curtido en mil batallas, Maxi Rescia fue uno de los principales baluartes para que Argentina ganase en 2016 el mundial de la especialidad en Colombia. Además de títulos internacionales con la albiceleste, Maxi Rescia lo ha ganado todo en Italia, consiguiendo con Pescara los títulos de Liga, Copa y Supercopa. En España jugó la temporada 16/17 en el Catgas Energía Santa Coloma, siendo uno de los importantes del cuadro catalán.

Ilusionado con esta nueva aventura, Maxi Rescia explicaba los motivos que le han hecho elegir la opción del Levante "estoy muy feliz de firmar por el Levante, un Club con tanta historia, tanta trayectoria. Me identifiqué en seguida con el proyecto por las ganas de avanzar, de conseguir nuevos retos que tiene el Club. Para mí es un reto personal, alcanzar los objetivos con el Club, que nos vaya bien a nivel colectivo. Me hicieron sentir desde el principio las ganas de crecer y avanzar, y esto es lo que más me motivó para elegir venir a Valencia. Estoy muy feliz, y creo que desde el principio hemos estado en la misma sintonía." Jugador competitivo en pista, así explicaba el internacional argentino sus virtudes "ningún jugador del mundo puede asegurar resultados, lo que sí que puedo garantizar es que voy a hacer todo lo posible para ganar siempre, para que a nivel colectivo, grupal, nos vaya bien, y sobre todo priorizar siempre el bien común. Soy un jugador que se entrega y que lucha por cada pelota como si fuese la última. Me voy a dejar todo por estos colores."

Procedente del Pescara italiano, donde ha vivido su segunda aventura, Rescia dedicaba también sus primeras palabras a su nueva afición "estoy muy contento de formar parte de este Club, todos vamos a intentar dar el máximo siempre, tanto jugadores, como cuerpo técnico etc. Les pido que nos ayuden a volar, a intentar conseguir juntos los objetivos. Les mando un abrazo muy fuerte y espero verles pronto."

Con la incorporación de Maxi Rescia, el Levante UD FS pone así su primera piedra de cara al proyecto 18-19, el quinto en la élite del futsal nacional.