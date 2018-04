Paco López: «Cuando el jugador disfruta, todo es mucho más fácil»

El entrenador del Levante UD, Paco López, está en una nube. «Estoy disfrutando muchísimo, pero no por mí, por la gente. Lo notaba. Cuando el jugador disfruta en el campo todo es mucho más fácil. Estoy muy contento, orgulloso y feliz», explicó. «Tenemos un cuerpo técnico, que trabaja como animales, como bestias. Soy muy exigente, pero son muy capaces. Y me acuerdo de tanta gente... Me acuerdo de cada uno de esos levantinistas que sufren y que han sufrido y se merecen esto. De gente que ha sufrido dentro del club. No me voy a emocionar, pero me acuerdo mucho de mi familia y de esos momentos duros que hemos pasado estos años. Ahora tenemos esa recompensa. Pero aun estamos al 99,9%», apuntó.

«El equipo ha crecido mucho en muchos aspectos. Ha creído, ha tenido fe y convicción y sobre todo para un partido como el de hoy ante un rival con la calidad de sus jugadores. Afrontarlo de tú a tú a tu... La primera parte ha sido de demasiadas transiciones, pero no voya a parar a un futbolista cuando es atrevido y valiente cuando veo al equipo así de enchufado... He querido darle pausa, pero me quedo con la valentía del equipo», añadió.

Además, respecto al futuro, López aseguró que estos días habrá movimientos. «Estoy feliz, contento de tanats cosas que no me planteo el futuro. Pero a partir de estos días imagino que el club dará pasos y nosotros también. Esto es ahora para disfrutarlo», destacó.

En zona mixta, Morales refrendó esas palabras. «Paco López nos ha liberado, la clave es disfrutar», sentenció el «comandante».

Fiesta sobre el césped

Aunque la fiesta no pudo ser oficial todavía por cuestión de goles, la plantilla del Levante UD sí celebró la permanencia en el campo con una piña. Los más de 17.000 espectadores se quedaron en sus asientos para aplaudir a los suyos y vitorearles. Durante el partido, la grada gritó en varias ocasiones cánticos hacia sus futbolistas. «¡Coke quédate!» y «¡Morales selección!» fueron los más repetidos, además de los ánimos a Paco López.

Montella fue la cruz de la jornada. «Fue un partido abierto, ambos equipos intentaron ganar. La primera parte el Sevilla demostró buena capacidad de juego y creó ocasiones con inteligencia, », señaló.

Morales iguala a Barral

Con el gol de anoche, Morales suma ya 18 dianas en su cuenta particular como futbolista del Levante UD en Primera. Este registro permite al capitán azulgrana, que lleva 8 en esta Liga, empatar con Barral como máximo goleador histórico del club en Primera. El madrileño aún tiene tres jornadas por delante para aumentar estos números, en los que sobresale como el pichichi del equipo esta campaña. Ayer, además, asistió a Roger.