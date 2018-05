El Levante, suma y sigue

Sigue la impresionante racha del Levante. El conjunto de Paco López, el artífice de la reacción que ha permitido lograr la permanencia a falta de tres partidos, logró la cuarta victoria consecutiva en Leganés en una segunda parte en la que superó claramente al equipo pepinero. Los goles de Morales, Bardhi y Coke le dieron al Levante un merecido triunfo.

El primer tiempo fue soporífero. Si alguien se acercó por Butarque esperando que dos equipos sin presión alguna iban a dar espectáculo, eligió mal el día. Al menos en los primeros 45 minutos. Leganés y Levante ofrecieron bien poco porque seguramente están pensando más en las vacaciones después de una dura temporada.

El equipo de Paco López en el primer periodo no se pareció en nada al que lo bordó en San Mamés y certificó la permanencia ante el Sevilla en el Ciutat de València.Salvo un disparo de Jason que acabó en un córner poco más se puede contar.

Tampoco el juego del equipo pepinero era para echar cohetes, aún así Emrabat pudo marcar en el minuto 21 de no haber mediado la intervención de Oier.

Pero el segundo tiempo fue otra cosa. Apareció Bardhi y cambió todo. Un robo suyo fue el inicio del primer gol de Morales y marcó el segundo, como no, de falta. El Levante salió ambicioso y con más hambre. En el minuto 51 Bardhi dio el primer aviso con un disparo alto y en el 54 el macedonio robó la pelota, habilitó a Jason y la asistencia del gallego la aprovechó Morales para marcar. El Comandante se convirtió en el máximo goleador del Levante en Primera con 19 tantos superando a Barral.

La cosa se puso mejor en el minuto 58. Falta de Zaldua a Morales que le supone la expulsión y Bardhi la transformó en el segundo gol. Y en el 77 Coke hizo el tercero. Un festival.

Y en el minuto 79 Fahad debutaba después de haber llegado en el mercado de invierno.

Ahora nuevo reto para el Levante: acabar con la imbatibilidad del Barcelona.

Leganés: Champagne, Zaldua, Bustinza, Siovas, Rico, Gumbau, Rubén Pérez (Brasanac, m. 54), El Zhar (Mantovani, m. 82), Eraso, Amrabat (Omar Ramos, m. 63) y Beauvue.

Levante: Oier, Coke, Postigo, Chema Rodríguez, Luna, Bardhi (Fahad, m. 79), Campaña, Lerma, Jason (Rochina, m. 67). Morales (Roger, m. 70), Boateng.

Goles: 0-1. M. 54. Morales. 0-2. M. 58. Bardhi. 0-3. M. 77. Coke.

Árbitro: Sánchez Martínez, comité murciano. Amonestó a Rubén Pérez, Amrabat, Bustinza, Rico y Omar Ramos del Leganés y a Jason del Levante. Expulsó a Zaldua con tarjeta roja directa en el minuto 57.

Estadio: Butarque.