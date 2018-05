Paco López: "La renovación está muy cerca, estoy seguro"

Paco López obvió los números y se quedó con las sensaciones. «No es el dato, lo que me llena de orgullo es lo que hacen los juadores en el campo. Un equipo implicado y con compromiso. Este equipo tenía ganas de crecer y de mejorar y así me lo demuestran en cada entrenamiento», explicó López, que no quiso profundizar en su renovación, aunque dijo que está próxima. «Está muy cerca, estoy seguro».

Sobre el cambio drástico del equipo estos dos meses, López reiteró en la actitud d elos jugadores. «En fútbol, tener un por qué claro es difícil. Este equipo, desde la primera semana que nos hicimos cargo, tratamos de tener unas señas de identidad para que fuera un equipo reconocible. Un equipo que venía con una dinámica tan negativa era importante darle esa dosis de valentía. Más allá de lo que podamos hacer los entrenadores, si los jugadores no tienen actitud es difícil. Este equipo ha tenido fe en lo que se ha trabajado y en ellos mismos. Al final, esa es una de las claves para tener resultados, pero no siempre funciona», explicó López.

«Después de conseguir el objetivo, el equipo ha tenido una semana de entrenamientos espectacular. Eso me hace ser optimista. El partido del Barcelona del domingo ya lo abordaremos. Intentaremos jugar para ganar, pero no será fácil», argumentó.

Por último, también comentó el estreno de Fahad. «Viene trabajando y mejorando muchísimo. Este tipo de jugadores no tiene una fácil adaptación, más allá de las cualidades. Es rápido y tiene buen uno contra uno, pero a estos jugadores les penaliza determinadas análisis tácticos, la interpretación del juego...», apuntó López, satisfecho con el resultado.

«Hemos ganado confianza»

Morales, por su parte, no podía esconder la felicidad por convertirse el máximo goleador del club en Primera. «Es algo que jamás había imaginado. Poder hacerlo con la familia en la grada es un orgullo personal. Es la cuarta victoriria consecutiva. Desde que llegué a Primera no lo había conseguido. Desde que vino Paco hemos ganado confianza, hemos sido atrevidos, hemos buscado al rival y le hemos tuteado y nos ha salido bien», indicó