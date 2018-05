Lerma pasa a tener una cláusula de 60 millones y Morales de 30

De una tacada el Levante UD ha atado a dos de los principales activos de su plantilla. José Antonio Morales (Madrid, 1987) ha ampliado su contrato hasta 2021 mientras que Jefferson Lerma (Cerrito Valle, Colombia, 1994) lo ha hecho hasta 2022. El madrileño, cuya vinculación con la sociedad azulgrana expiraba en 2019, pasa a tener una cláusula de rescisión de 30 millones en vez de los 20 que tenía hasta ahora y el colombiano, que concluía su compromiso con la entidad granota en 2020, la duplica y ahora su valor es de 60 millones frente a los 30 de su anterior contrato.

Morales es el máximo goleador de la historia granota en Primera División con diecinueve goles tras superar los 18 tantos de David Barral y ante el Barcelona jugará su partido número 150. El madrielño señaló ayer que el Levante «me ha ayudado a ser lo que hoy soy. Estoy muy contento y feliz por seguir así. Estoy contento por la confianza que me ha trasmitido el club durante estos últimos años. Espero en 2021 volver a renovar con el Levante». «Cuando llegué no me esperaba todo esto, pero, poco a poco, con humildad y trabajo, te vas poniendo retos, siempre con la intención de seguir mejorando. Son muchos años aquí ya y espero que los próximo sigan siendo igual de buenos que los anteriores», apuntó.

Morales, con esta ampliación de contrato, pasa a ser el jugador mejor pagado del plantel.

Por su parte, Lerma ha disputado 92 partidos con el Levante desde su llegada en agosto de 2015.El centrocampista manifestó que esta temporada le han pasado «cosas maravillosas» en referencia a su rendimiento en el Levante y su participación con Colombia en el próximo Mundial de Rusia.

«Estoy muy feliz. Era lo que estábamos esperando y ya se ha conseguido. Hemos ampliado el contrato y todos estamos contentos para seguir disfrutando muchos años en el Levante. He madurado día a día en lo profesional y en lo personal. Son pasos que he dado en la vida y estoy muy contento», dijo Lerma.

Además, el jugador colombiano se refirió al rendimiento que ha mostrado durante esta temporada, alterado solo por dos lesiones musculares, y reconoció que debutar con Colombia ha sido uno de sus mejores momentos del curso.

Por otro lado, la juez instructora del caso del presunto amaño del partido Levante-Zaragoza disputado en 2011 ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra los 36 jugadores de ambos equipos que participaron en dicho partido disputado en el Ciutat de València.

Muere la esposa de Fenollosa

El Levante está de luto. Ayer falleció Concepción Marí, esposa del Presidente de Honor, Francisco Fenollosa después de una larga enfermedad. El funeral tendrá lugar hoy en la iglesia Sant Jaume Apòstol de Moncada a partir de las 11.30 horas.