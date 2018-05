Partido de retos y sin Messi

Redoble de tambor: más difícil todavía. El Levante UD recibe al FC Barcelona con un doble reto que añadir al espectacular final de liga que le ha llevado a lograr la permanencia. Por una parte, el equipo de Paco López puede superar su mejor racha en casa en Primera División si vence al conjunto de Valverde, ya que sería su quinto triunfo consecutivo. El Levante ha ganado los cuatro últimos partidos: Eibar (2-1), Las Palmas (2-1), Málaga (1-0) y Sevilla (2-1).

Hay que remontarse a la temporada 2011-12 cuando el equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez derrotó al Real Madrid, Espanyol, Málaga y Real Sociedad de manera consecutiva, pero el Valencia truncó la buena racha al ganar en el Ciutat de València por 2-0.

El segundo desafío es acabar con la invencibilidad del FC Barcelona. Los números levantinistas en su feudo invitarían al optimismo de no tener enfrente a los culés, que hasta la fecha ha ganado 27 partidos y ha empatado nueve. Y el Barcelona quiere seguir invicto y batir otro récord. Para este complicado reto, Paco López puede introducir cambios en el once inicial. En el último entrenamiento de ayer el técnico de Silla no dio muchas pistas. Si hacemos caso a lo que anunció el viernes en la rueda de prensa, su intención es dar minutos a jugadores que han tenido menos protagonismo, así que Pedro López puede sustituir a Coke en el lateral derecho y Cabaco puede ser la otra novedad en la defensa aunque Chema ocupara el lateral izquierdo en la sesión preparatoria en el Ciutat de València.

El resto del equipo no variaría mucho salvo el posible regreso de Roger como acompañante de Boateng en la punta del ataque.

Por su parte, el FC Barcelona cuenta con las bajas del lesionado Samuel Umtiti, con molestias en la rodilla, y de Sergi Roberto, sancionado con cuatro partidos tras su expulsión ante el Real Madrid, y la ausencia de Messi, al que Valverde ha dado descanso ante el amistoso del próximo miércoles en Sudáfrica.

Y a partir de ahí el entrenador vasco pretende seguir con las rotaciones y Cillessen, Semedo, Vermaelen y Dembélé pueden estar hoy en el verde de Orriols. Jordi Alba y Rakitic apuntan a la titularidad tras no jugar de titulares frente al Villarreal.

Ambiente de gala en el Ciutat

El ambiente es de gala y el Ciutat de València apunta al lleno porque solo quedan unas 200 entradas en taquilla. El Levante lucirá brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio por los fallecimientos de Concepción Marí, esposa de Paco Fenollosa, presidente de honor del Levante UD, y del hermano de la jugadora del femenino Paula Cubells.