Paco López quiere a Lukic, Róber, Coke y Cabaco para la próxima temporada

Paco López tiene claras las ideas para la próxima temporada. El entrenador valenciano desea una plantilla corta en la que, además, estén futblistas como Lukic, Coke, Róber y Cabaco, a quien el club ya le ha comunicado que ejecutarán su opción de compra.

«Me gusta una plantilla equilibrada. Como a casi todos los entrenadores no me gustan las plantillas muy largas porque no termina de ser lo apropiado por la gestión y salud del vestuario. No es lo mismo dejarte cinco en la grada que a ocho o nueve, pero está en función de las necesidades. Vamos a intentar tener una base buena de este año e intentar mejorar la plantilla en función del mercado», señaló López.

Por otro lado, destacó que el equipo puede acabar la Liga en un puesto «impensable» hace unas semanas si logra la victoria en Vigo. «Pensar en acabar en la undécima posición era algo impensable hace dos meses y pico. Nadie nos los creeríamos, pero lo más importante es pensar en hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos, competir bien y si lo ganamos, mejor. Pero la idea es mejorar y competir y dar oportunidad a los que menos minutos han tenido», explicó.

En este sentido, López advirtió que algunos de los futbolistas apercibidos de sanción no saltarán al césped. En esa situación están Róber, Doukouré, Roger, Bardhi, Coke, Cabaco, Pedro López y Lukic. El que no está apercibido es Fahada, que pese al Ramadán, está en condiciones de jugar, según dijo López.

Pendientes de un amistoso

Además, según confirmó López, las vacaciones de la plantilla están pendientes de la celebración de un amistoso la próxima semana, y que el club concretará en breve. La plantilla azulgrana regresará al trabajo entre el 6 y el 8 de julio.