La Marina Alta registrará su pico de incidencia de gripe más alto a finales de mes

La incidencia más alta de la gripe en el Departamento de Salud de Dénia se registrará a los largo de las dos últimas semanas de enero. En estos momentos hay alrededor de 30 personas afectadas por el virus por cada cien mil, menos de la mitad de la declarada en el resto de la Comunidad Valenciana, donde la gripe ha alcanzado ya el nivel de epidemia, con 70 casos por cada cien mil habitantes.

Según el Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Departamento de Salud de Dénia, Dr. Antonio Valdivia, «las tasas comienzan a aumentar con la vuelta a la actividad escolar, tras el periodo vacacional. Los menores son los primeros contagiados y tras ellos, los adultos».

El Dr. Valdivia recuerda la importancia de la vacunación y subraya que, «durante todo el mes de enero, se puede solicitar la vacuna de la gripe en todos los centros de salud de la Marina Alta. La recomendación es que se administre cuanto antes, ya que la inmunidad tarda unas dos semanas en hacerse efectiva».

Además de la vacuna, el Jefe de Medicina Preventiva del Departamento de Salud de Dénia recomienda, en los casos de los pacientes afectados, alejarse de las personas más inmunodeprimidas y los niños, además de mantener una constante higiene de manos, ya que el contacto con éstas es uno de los mecanismos de contagio más frecuente.

No utilizar antibióticos

Además de las medidas preventivas, el Dr. Valdivia asegura que frente a la gripe, que tiene origen vírico, los antibióticos no son efectivos «nuestra recomendación es administrar analgésicos, anti-inflamatorios y beber muchos líquidos».

A la hora de acudir al médico sin cita previa, es mejor hacerlo en los puntos de atención continuada de los centros de salud, repartidos por toda la Marina Alta. De esta forma, añade Antonio Valdivia, no se saturarán las Urgencias Hospitalarias.