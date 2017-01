La supresión del «bou embolat» y el «encaixonat» gana en Pedreguer por sólo 9 votos

La consulta ciudadana convocada en Pedreguer para decidir si se suprimen o no el «bou embolat» y el «encaixonat» ha acabado con un resultado ajustadísimo. La opción del «no» a que se sigan celebrando estas modalidades ha ganado por sólo 9 votos de diferencia. La han apoyado 1.290 vecinos, un 50,18 %, frente a los 1.281, un 49,82 %, que han votado a favor de que se continúe embolando y desencajonando toros en las fiestas de «bous al carrer» de Sant Bonaventura.

La consulta ha superado con creces el límite del 25 % de participación del censo que el ayuntamiento, gobernado por Compromís, estableció para que fuese válida. Ha participado el 40 % de la población. Se han registrado 2.571 votos. Los vecinos podían votar por internet o de forma presencial en la Casa de Cultura. La consulta se inició el pasado domingo a las 12 horas y se cerró en la medianoche de ayer.

Su reñido resultado no acaba de cerrar el debate. Gana el «no» a estas modalidades, pero por muy estrecho margen. En Pedreguer, hay mucha tradición de «bous al carrer». Sin embargo, el «bou embolat» no tiene tanto tirón. El gobierno local ha aclarado que se mantienen las sueltas y entradas de toros y también el «bou cerril».