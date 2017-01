El PP de Calp reduce de 7 a 2 los asesores para poder aprobar el presupuesto tras el desplome de población

La sentencia del Supremo que obliga al Ayuntamiento de Calp a readmitir a 14 de los 71 trabajadores que el gobierno del PP despidió en 2011, al llegar a la alcaldía César Sánchez, quien aligeró así el fuerte gasto de personal, no es el único revés a la política de personal de los populares. El gobierno local (PP e independientes) también ha tenido que meter la tijera en su nómina de asesores. Tenía 7. Y, por imperativo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones, ha tenido que reducirlos a dos.

El alcalde y presidente de la Diputación de Alicante bebe de la medicina de Montoro para salvar los ayuntamientos. El de Calp está en horas bajas por el desplome demográfico. En el último censo, pierde otros 2.000 habitantes y se queda en 19.591. Un drama. Bajar de 20.000 vecinos aleja a Calp de la ciudad que quiso ser. En las próximas elecciones, el ayuntamiento perderá cuatro concejales. Habrá tortas por ir en los puertos de salida de las listas. Pero eso está por venir.

Lo inmediato es reducir a dos los asesores. El interventor ha dejado claro que, si no se mete ahí la tijera, el presupuesto no sale adelante. En realidad, son tres los asesores que se van a la calle. Ya que se ha optado por minimizar el impacto. Se quedan cuatro, pero a media jornada. Eso sí, decidir quien se queda y quien se marcha ha abierto heridas.