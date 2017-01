Un informe urbanístico provoca un cisma entre los técnicos municipales de Dénia

Tras aprobar la suspensión de licencias que preserva terrenos que podrían protegerse en el nuevo Plan General Estructural (hay suelo de les Rotes, el Bosc de Diana o les Marines), el gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) ha descubierto que los técnicos municipales no lo tienen claro. La oposición pidió al secretario un informe jurídico, al presumir que la suspensión de permisos de obra podía ser ilegal. La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, incidió ayer en que ese informe no es preceptivo, pero que quieren tenerlo para asegurarse de que los trámites del nuevo PGOU van por buen camino. Pero el secretario no lo ve claro. «Ha recibido documentación contradictoria», reveló Ripoll. Al parecer no se ponen de acuerdo el equipo del nuevo Plan General, que avala la suspensión, y el arquitecto municipal, que la considera ilegal. Hay un cisma técnico.

El gobierno local, para curarse en salud, ha pedido a los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante que elaboren el informe. En todo caso, mal empieza un PGOU cuando, casi en el primer paso, surgen obstáculos internos insuperables.