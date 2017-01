Muere ahogado un operario de la depuradora de Teulada al caer en una balsa

Un operario de 36 años de la depuradora de Teulada falleció el miércoles al caer en la balsa de aguas residuales. Especialistas del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil encontraron en la mañana de ayer el cadáver. Un amigo íntimo del trabajador, que llevaba 13 años empleado en la estación depuradora, y su madre denunciaron el miércoles por la noche su desaparición. No tenían noticias desde mediodía del hombre, que era de nacionalidad colombiana, aunque estaba muy integrado en Teulada, donde llevaba muchos años residiendo.

El operario había estado en la planta depuradora junto a otro de los trabajadores, que se tuvo que marchar. Cuando este último regresó, encontró la estación abierta y halló las llaves de su compañero. Pero no había rastro del operario de 36 años. Se le buscó por los alrededores de la depuradora y por Teulada. Se empezó a sospechar que podía haber caído en la balsa de aguas residuales. No sabía nadar, aunque, este periódico ha podido conocer de fuentes próximas al fallecido, que era un apasionado de la vela, deporte que practicaba con asiduidad.

Los GEAS hallaron ayer el cadáver sumergido en la balsa. No presentaba signos de violencia. Todo apunta a que se precipitó accidentalmente. Con todo, se está a la espera del resultado de la autopsia. La Guadia Civil de Calp se ha hecho cargo de la investigación. Este vecino de Teulada era muy apreciado en el municipio.