El traspaso de la alcaldía de El Verger del PSPV a Compromís, en el aire

PSPV y Compromís, socios de gobierno en El Verger, no terminan de ponerse de acuerdo en el traspaso que tenían pactado de la alcaldía. Hace dos años formaron gobierno junto a un edil independiente. Decidieron que los dos primeros años fuera alcalde Ximo Coll, del PSPV, y los dos siguientes Basili Salort, de Compromís. Pero ahora la cosa no está tan clara. La negociación ha encallado en las dedicaciones exclusivas. Al principio de mandato, se planteó liberar a cuatro ediles, dos de cada partido. Pero los valencianistas pidieron a los socialistas que su único edil con dedicación exclusiva fuera el alcalde. Ahora asumirá la alcaldía Salort. Y es el PSPV el que quiere las dos exclusivas.

El alcalde, Ximo Coll, admitió ayer a este diario que hay discrepancias en las exclusivas. Explicó que surgieron en una reunión mantenida a mediados de marzo y que, desde entonces, ambos partidos no han mantenido más encuentros. Pero hoy todo podría desatascarse. El secretario ha convocado al munícipe y al primer teniente de alcalde, que es Salort, a una reunión para perfilar cómo se va a hacer el cambio de alcalde.