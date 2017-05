Un trampolín de madera priva a Les Rotes de Dénia de la bandera azul

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que es la ONG que concede las banderas azules, se pone cada año más tiquismiquis. Les Rotes de Dénia, un tramo litoral que forma parte de la reserva marina del cabo de Sant Antoni y que está salpicado de preciosas calitas (la de les Arenetes, el Trampolí o el Gosset), se ha quedado sin este distintivo de calidad natural y de los servicios por un tablón de madera.

El alcalde, Vicent Grimalt, quien también es concejal de Turismo, reaccionó ayer con sorpresa cuando por fin descubrió por qué este litoral había perdido una bandera azul que Dénia sí conserva en otras cuatro playas (las de Bovetes, Molins, Marines y Punta del Raset). Desde el martes, cuando trascendió que les Rotes se quedaba sin distintivo, el munícipe, el concejal de Playas, Óscar Mengual, y el técnico de medio ambiente hicieron gestiones con la conselleria de Medio Ambiente para aclarar la razón.

«Y ya lo sabemos. La fundación que concede las banderas no acepta que esté el trampolín», reveló ayer Grimalt.

Al alcalde no le hace gracia perder esta bandera azul. Pero temía que la Adeac hubiera detectado algún inconveniente de más fuste. «Me hubiera alarmado que hubiera sido por la calidad del agua, por que la playa no estuviera limpia o por falta de socorristas. Pero en todo eso cumplimos los requisitos de sobra», precisó. Perder la bandera por el trampolín no empeña, por tanto, el valor ambiental de este litoral.

Eso sí, al alcalde le sorprende que el pasado año, con el mismo trampolín que lleva toda la vida en esta costa (de hecho, da nombre a uno de sus tramos, el de la Platja del Trampolí), esta ONG sí otorgara sin problemas la bandera azul.

Ahora el gobierno local deberá plantearse si retira para el próximo año el tablón desde el que los bañistas se lanzan al agua. Pero rescatar la bandera azul supondría renunciar a una seña de este litoral.

Lo que está claro es que los inspectores de la Adeac miran las playas con lupa. Han detectado que esta tabla puede comprometer la seguridad de los bañistas. Y han denegado la enseña que todos los ayuntamientos quieren en sus playas. Con bandera o sin ella, les Rotes volverá a llenarse este verano de turistas.