Fallece un motorista de 64 años en Dénia al golpearse la cabeza con un bordillo

Un vecino de Dénia de 64 años falleció ayer al golpearse la cabeza contra el bordillo de la acera tras perder el control de su moto e irse al suelo. El accidente ocurrió a las 16.15 horas. El hombre circulaba por la calle Metge Manuel Vallalta en dirección a la zona de la Pedrera. No había llegado todavía a la altura del paso a nivel de la vía del tren cuando pisó con el ciclomotor un resalte del carril bici. Perdió el control y sufrió una caída que hubiera quedado en un susto de no coincidir dos fatales hechos. El motorista llevaba puesto el casco, pero, al parecer, no lo tenía bien asegurado. El casco salió volando. El hombre tuvo también la mala suerte de golpearse violentamente la cabeza con el bordillo.

El accidente lo presenció una enfermera del cercano hospital de la Pedrera. Se apresuró a socorrer al accidentado. Le practicó sin éxito las primeras maniobras de reanimación. En seguida llegaron también dos ambulancias, un soporte vital básico y un SAMU. Los médicos y sanitarios también intentaron reanimar a la víctima. Pero no había nada que hacer. Al lugar acudieron la Policía Local y Nacional de Dénia y los bomberos, que limpiaron la vía.

Este es el segundo accidente mortal que se produce esta semana en la Marina Alta. Una conductora de 40 años de El Verger falleció el lunes al estrellarse su coche contra un árbol en la antigua carretera de Ondara a Dénia.