"No os molestéis en robar; no hay nada de valor"

Los golpetazos de una maza y un escarpe han despertado esta madrugada a un vecino del casco antiguo de Xàbia que, al asomarse a la ventana, ha visto que unos cacos estaban forzando una ventana del bar Imperial. El vecino ha empezado a gritarle a los ladrones, que han salido por piernas. Incluso se han dejado el escarpe. Ya habían roto una de las ventanas del establecimiento y se disponían a colarse dentro.

La propietaria, Marga Pobes (en la imagen, señalando la ventana), ha difundido esta mañana el siguiente mensaje: "No os molestéis en entrar a robar; aquí no hay nada de valor". Ahora los ladrones no han consumado un robo que hubiera sido el cuarto que sufre este conocido bar de la Plaça de Baix. "Esta vez no han podido, pero la segunda que entraron hicieron mucho daño; se llevaron la caja registradora, lotería y más cosas", ha explicado Marga. Afirma que la Guardia Civil, al acudir esta mañana, le ha aconsejado que ponga rejas en las ventanas. Ella no es partidaria ya que romperían la estética de esta casa antigua del centro histórico xabienc.

"Sospechamos que siempre son los mismos, pero hasta que no los pillen no se puede hacer nada", ha lamentado Marga, que ha destacado que el vecino desvelado a las 4 de la madrugada por los golpes ha hecho todo lo posible para espantar a los ladrones.