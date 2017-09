El PP expulsa a un concejal de Benitatxell por pactar con una procesada por corrupción

El PP de Alicante ha expulsado a su edil en el Poble Nou de Benitatxell, Toni Colomer, por pactar con una concejala procesada por corrupción la convocatoria de un pleno en el que, junto a Compromís, votarán quitar competencias y sueldos al alcalde y al gobierno local (RED, otra concejala del PP y un regidor de Pideb). Colomer abandonó el equipo de gobierno antes del verano y se pasó a la oposición, que ahora tiene mayoría.

El secretario general de los populares alicantinos, Eduardo Dolón, ha reprochado a Colomer que "traicione los ideales de honestidad" al firmar con la edil independiente Nieves García, que irá a juicio por falsificación continuada y estafa, una convocatoria de pleno extraordinario que también suscriben tres concejales de Compromís.

Dolón ha arremetido contra este último partido: "Compromís está lejos de dar lecciones de ética y democracia a nadie mientras pacte con ediles investigadas por corrupción como en Benitatxell o con tránsfugas como Benissa o Santa Pola para cambiar gobiernos donde sus habitantes no les dan los votos".

El concejal Toni Colomer, que ahora pasará al grupo de no adscritos, ha afirmado que respeta la decisión del PP, aunque no la comparte. "Siempre me he considerado un hombre de partido y le tengo cariño al PP, pero no voy a dimitir y devolver el acta como me reclaman porque mis vecinos me piden que, desde el gobierno o ahora en la oposición, siga trabajando por el pueblo".