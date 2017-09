Dénia rechaza que se haga un colegio privado junto al Montgó

El colegio privado de Jesús Pobre suspendió en la primera reválida. El pleno de Dénia rechazó ayer la Declaración de Interés Comunitario que había pedido al Consell el promotor para que se tramitara un proyecto que ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable. El gobierno local (PSPV y Compromís) lo tenía claro. El expediente venía con un dictamen negativo de los Servicios de Espacios Naturales de la conselleria de Medio Ambiente. Los terrenos están pegados al Montgó y al conector ecológico que une el parque natural con el LIC del Riu Gorgos.

El gobierno local consideró que ya no había que pegarle más vueltas a un proyecto que viene de antiguo. El promotor planteó crear una escuela internacional para 900 alumnos dotada con modernas instalaciones deportivas.

Además, los vecinos de Jesús Pobre, por lo visto ayer en el pleno, no están por la labor. Acudieron con carteles en los que expresaban su oposición a una infraestructura educativa que, además de transformar 60.000 metros cuadrados, debe ir acompañada de nuevos viales de acceso. Los residentes consideran que rompe el carácter rural de Jesús Pobre.

Mientras, Ana Pla, de la promotora, se mostró sorprendida por el hecho de que el «no» se elevase a pleno. Consideró que el gobierno local se había comprometido a dejar el proyecto aparcado de momento.

La concejala Pepa Font, de Gent de Dénia-Centre Unificat, planteó que se convocara un referéndum y que los vecinos de Jesús Pobre decidieran. Pero, dado que el informe de medio ambiente es desfavorable, tampoco hay mucho que votar. La escuela internacional no aprueba el examen de ciencias naturales.