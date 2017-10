El edil de Podem de Gata no es director de la obra cuya irregularidad ha aireado Compromís

El pacto de gobierno de Compromís y JuGa (marca local de Podem) se ha roto con estrépito en Gata de Gorgos. La alcaldesa, la valencianista Magda Mengual, destituyó el lunes de la concejalía de Urbanismo al portavoz de JuGa, Jaume Monfort. Luego Compromís le acusó de cometer una posible infracción urbanística en su faceta profesional de arquitecto técnico. Monfort ha rechazado hoy su participación en las obras por las que el ayuntamiento ha abierto un expediente de infracción, que son las de sustitución de la cubierta de una vivienda.

El edil de JuGa ha aclarado en un comunicado (ha aportado también un documento del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante) que él no es el director de esa obra y por tanto no es el responsable del seguimiento de su ejecución. Su participación se circunscribió a redactar el proyecto. Y lo hizo en 2015, antes de entrar de concejal en el Ayuntamiento de Gata. "Después de consultar a diversos abogados, me han indicado que no hay ningún indicio de responsabilidades legales por mi parte en las irregularidades que se puedan haber cometido", ha argumentado Monfort.

El concejal de Podem afirma que la alcaldesa "no quiso escuchar mis explicaciones y pidió directamente mi dimisión". Recordó que el círculo de Podem en Gata decidió que tanto él como su compañera Pepa Signes abandonaran el pacto con Compromís, que ahora se ha quedado con cuatro ediles frente a los nueve de la oposición. Asegura que en los últimos meses, tras llevar dos años de gobierno, aumentaron las reticencias de los valencianistas hacia los dos ediles de JuGa. Con todo, indica Monfort, él y su compañera sí intentaron buscar una salida no traumática del gobierno local y que, sobre todo, no erosionara la confianza de los ciudadanos en el cambio político (el pacto, en el que al principio también entró el PSPV, puso fin a ocho años de gobierno del PP).

"Quiero aclarar que la salida del gobierno viene propiciada por la pérdida de confianza plena en la alcaldesa que se produce al pedir mi dimisión sin esperar ninguna explicación previa, pese a que hemos compartido durante dos años la labor de gobierno", ha concluido el edil de Podem.