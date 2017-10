Joël Robuchon y Edurne se reencuentran en Teulada tras la final de MasterChef

A Joël Robuchón, el chef francés con más estrellas Michelin del mundo (tiene nada menos que 32), todos los años le preguntan a quién quiere invitar a la Gourmet Race de Moraira. Esta vez no se lo pensó mucho. Dijo que a Edurne Trancho, la finalista de MasterChef que cocinó para Robuchon en el último programa, en el que se decidía al ganador. El chef francés presidió el jurado de la gran final del reality gastronómico. Edurne no ganó (Jorge se llevó el premio), peró sí se ganó a Robuchon. Y le invitó a ir a comer a su casa a Tolosa. Robuchon le dijo fuera de cámara que era él el que la invitaba a acudir a la Gourmet Race, la regata gastronómica que organiza el Club Náutico de Moraira y que se disputa mañana.

Y el gran cocinero y la finalista de MasterChef se han reencontrado hoy en Teulada. "La mejor cocinera de España", ha exclamado Robuchon al saludarla. "Marido, sacanos una foto que la subamos a las redes sociales que luego dirán que es cuento", le ha dicho Edurne a su esposo. La tolosarra es todo simpatía y espontaneidad.

El Ayuntamiento de Teulada ha homenajeado al cocinero francés, quien tiene casa en Calp y muchísimos amigos en este municipio y en Teulada-Moraira. Siempre que puede se escapa a la Marina Alta y disfruta de su "gastronomía familiar". El alcalde, Carlos Linares, ha agradecido la "gran promoción" que Joël Robuchon hace del municipio.

Mañana el "Chef del Siglo", como se conoce a Robuchon, y Edurne formarán parte del jurado que decidirá qué tripulación ha cocinado el mejor plato en la Gourmet Race, que es la única regata gastronómica en la que las elaboraciones se realizan a bordo de los barcos. Edurne ya ha lanzado un aviso a navegantes (nunca mejor dicho): "Si algo no me gusta o no se puede comer, a quien lo haya hecho le daré una colleja. Así que, nenes, a la cazuela".