Roban en una joyería de Dénia tras romper el escaparate con una tapa de alcantarilla

Unos ladrones han robado esta madrugada, sobre las 5 horas, en una joyería de la calle Marqués de Campo de Dénia. Han reventado el escaparate con una tapa de alcantarilla. Han efectuado el robo a toda prisa. Han abierto un pequeño boquete en el cristal y uno de los cacos ha introducido la mano y ha sustraído varios relojes. Han huído a toda prisa ya que se ha disparado la alarma.

La policía científica de la Policía Nacional ya ha iniciado la investigación. El ladrón, al meter la mano para llevarse relojes expuestos en el escaparate, se ha cortado. Los agentes han recogido muestras de la sangre.

Los dueños de la joyería, que hace esquina en las calles Marqués de Campo y Carlos Sentí, están esta mañana evaluando los daños. Los ladrones han causado un importante estropicio al reventar el escaparate. No se han llevado un gran botín. Los propietarios del negocio no han contabilizado los relojes que los cacos han sustraído, pero no son muchos.