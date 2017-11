Dénia colocará asfalto impreso y no adoquines en la calle que sube al castillo

Dénia acabará durante el próximo año todas los obras del Plan Confianza (la inversión es de 7 millones de euros). Pero sobre la marcha están surgiendo problemas. La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, explicó ayer que se están realizando modificados en los proyectos ya que había aspectos no contemplados. En la reurbanización de la calle Sant Francesc, que es la que sube al castillo, se ha decidido repavimentar con asfalto impreso y no con adoquines, que, por la pendiente, hubieran terminado saltando. Mientras, en Sandunga hay que retirar viejas tuberías de amianto, lo que no estaba previsto. En la lonja, se está haciendo un trabajo «minucioso» de cimentación; tampoco se contaba con ello. La edil se mostró confiada en recuperar durante la ejecución de las obras el tiempo perdido.