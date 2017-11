Una dianense en la Ruta de la Seda

Estela Martí Simó ha emulado al mercader veneciano Marco Polo. Ella también ha viajado hasta los confines de la Ruta de la Seda, en concreto a Ho Chi Minh (Vietnam). Su salvoconducto ha sido la poesía. Esta joven dianense de 20 años, que estudia segundo curso del Grado de Traducción y Mediación Lingüística en la Universitat de València, logró el premio a la excelencia en el primer concurso de literatura convocada por la Red de Universidades de la Ruta de la Seda (la Silk Road Universities Network). Su poema Nuevo rumbo hacia ti, de rima libre y de versos sedosos y ondulantes, le valió ese importante galardón. Y la puso rumbo a Vietnam, donde la citada red de universidades ha celebrado recientemente su asamblea general. «El viaje fue larguísimo», recordó ayer Estela Martí. Pero, por muchas horas que durase, seguro que fue un suspiro en comparación con los de los antiguos mercaderes.

La joven dianense se declaró ayer «orgullosa» de haber representado allí a España, València y también a Dénia. La Ruta de la Seda también fue de las especias y las piedras preciosas. Pero Estela afirmó que el tesoro que se trae con ella es el de «la diversidad» de los pueblos y culturas. La legendaria ruta comercial que desde el siglo III a. de C. une Asia y Europa reivindica su fuerza civilizadora.

La joven dianense ha vuelto a casa fascinada por todo lo que acaba de descubrir. El Ayuntamiento de Dénia la homenajeó ayer. El alcalde, Vicent Grimalt, le entregó un pergamino de reconocimiento y le regaló un cedé con los poemas de El Llibre de Dénia, de Vicent Andrés Estellés. Fue un regalo más que atinado. La poesía corre por las venas de Estela.

«Desde niña he tenido una relación muy próxima a la literatura. Siempre me han gustado los libros y leer», dejó claro ayer.

Participó en el certamen literario sin atisbar que luego tocaría «con la punta de los dedos» (por emplear uno de sus versos) la magia de la seda. La Universitat de València, que es la única de España que participa en esta red, envió a sus alumnos un correo electrónico para animarles a presentarse a este concurso literario. Estela encontró la inspiración. «Me pasé el verano leyendo sobre la ruta de la seda. Y, aunque también se podía participar con un relato corto, decidí escribir un poema, ya que me expreso mejor con la poesía y la lírica».

«El premio fue una sorpresa. Estoy muy feliz», admitió la joven universitaria, que destacó que su poema ya se ha traducido al chino, el ruso, el coreano, el alemán y el inglés. Ella misma lo traducirá ahora al valenciano.

«La experiencia en Vietnam ha sido muy especial. He estado con compañeros malayos, griegos, portugueses... La diversidad es una gran riqueza», reflexionó. Estela quiere involucrarse más en la Ruta de la Seda y planteara a su universidad ser su representante.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, está encantado de tener una embajadora en ese proyecto de cultura y tolerancia. Y vislumbra que la Ruta de la Seda enlaza con la ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco que es Dénia. Especias y manjares también llegaron a Occidente por ese milenario camino de mercaderes.