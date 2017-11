Dos años de cárcel para el empresario que intentó sobornar al alcalde de Benitatxell

Siete de los nueve miembros del jurado popular han considerado probado que el empresario Fernando Jesús T. L., dueño de una gasolinera en el Poble Nou de Benitatxell, intentó sobornar al alcalde de este municipio, Josep Femenia. Ese veredicto ha motivado la condena a dos años de prisión, que era la pena que pedía el fiscal, a ese empresario, al que se ha declarado culpable de cometer un delito de cohecho.

El jurado ha dado total credibilidad al testimonio del alcalde, que fue quien denunció que Fernando Jesús T. L. le ofreció 50.000 euros a cambio de que agilizara una indemnización de 150.000 euros que el empresario reclamaba al ayuntamiento por el derribo parcial de su gasolinera (la demolición la ordenó el TSJ). En cambio, los miembros del jurado popular sí han detectado contradicciones y cambios en la declaración del empresario, que salvará la prisión al no superar la condena los dos años. La acusación particular, que ejercía el alcalde, también se adhirió a la petición de que no entrara en la cárcel. El condenado sí que tendrá que pagar una multa de 12 euros diarios durante 15 meses.

El munícipe y su abogado, Joan Bertomeu, de Estudio Jurídico Brotsanbert, se mostraron ayer satisfechos por la sentencia y recalcaron que «se ha hecho justicia».

Femenia insistió en lo que ya dijo ante el juez. Entonces afirmó que denunció el intento de soborno y ha llegado hasta el final en la causa judicial porque «no quería que un hecho tan grave quedara impune». «He querido contribuir a sanear nuestro sistema democrático y poner mi granito de arena a favor de la clase política, que está bastante deteriorada», añadió.

El intento de soborno se produjo en agosto de 2014. El empresario acudió a una de las tiendas que regenta Femenia en Dénia, al que pidió ir a tomar un café. Entonces le sondeó sobre si aceptaría una mordida de 50.000 euros.