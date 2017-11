Treinta años de banda de música en Benitatxell

Noviembre trae siempre una celebración muy arraigada en El Poble Nou de Benitatxell, la de Santa Cecilia, la fiesta de los músicos. La concejalía de Cultura, junto con la Banda de Música, el Coro Parroquial y la Colla la Llebetjà, ha organizado una programación especial con motivo del treinta aniversario de la Banda de Música; incluye conciertos, proyecciones de documentales y encuentros de hermandad. El pistoletazo de salida tuvo lugar ayer con la inauguración de la exposición de fotografías "30 anys de música, 30 anys de festa". Una exposición que tuvo una gran acogida y que, sin duda, logró tocar la fibra emocional de los asistentes.

"Emociona ver las imágenes de aquella pequeña banda formada por niños y niñas del municipio que casi no tenían fuerza suficiente para llevar el instrumento. También de los que ya no están aquí pero siguen vivos en cada partitura. Nuestra banda no ha dejado de crecer y convertirse en una gran familia", ha destacado el concejal de Cultura, Manolo Segarra.

El sábado, 25 de noviembre, también será un día muy especial para los nuevos músicos que se incorporan a la banda. Miquel Fornés al clarinete, Marc Català y Simon Stevens en trompeta, Josep Gilabert y Joan Pineda en percusión. Como viene siendo tradición, esperarán emocionados en las puertas de sus casas a que la Banda de Música y la Colla la Llebetja los recoja en un pasacalle que finaliza en la iglesia. Allí habrá una misa en honor a Santa Cecilia cantada por el Coro Parroquial y un concierto de la Colla La LLebetjà. El miércoles, 29 de noviembre, se proyectará el documental "A ritme d´ un poble", en el centro social. Un documental producido y coordinado por Carolina Colomer, músico de la banda lamentablemente fallecida en abril. Está dirigido y editado por Paco Soto.

El viernes, 1 de diciembre, el homenaje a la música continuará con el concierto de la banda infantil y juvenil. El concierto de la banda, el sábado, 2 de diciembre, en la iglesia pondrá el broche final. Un concierto que toma como base la mitología griega y a la mujer compositora con obras de Elvira Checa, Amparo Edo y Sara Galiana.



