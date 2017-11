"Si creyese que en los Bous a la mar se maltrata a los animales, sería el primero en oponerme"

Al alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, también le ha tocado esta mañana lidiar en València, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, con preguntas espinosas. Los "Bous a la mar", que es una fiesta de interés turístico nacional y un gran activo turístico en la ciudad, han asomado por el burladero del maltrato animal. Le han preguntado al munícipe si en el siglo XXI se podían mantener festejos en los que se maltrata a los astados. "Es evidente que libres en el campo estarían mejor. Pero no creo que en los Bous a la mar se maltrate a los animales. Es una tradición y si creyese que hay maltrato sería el primero en oponerme".

Al munícipe del PSPV también se le ha preguntado por la tasa turística. "A veces me he manifestado a favor. Pero no se puede aplicar a la ligera y creo que ahora no es el momento más idóneo".

La cuestión que más a contrapié le ha pillado ha sido la de si el alcalde de Alicante, el también socialista Gabriel Echávarri, debería dimitir por estar como investigado (antes imputado) en una causa judicial. "Es una decisión personal. A lo mejor yo sí dimitiría, pero, por suerte, no estoy en esa situación".

Sobre la supresión de las Diputaciones, sí ha sido más claro. Ha apostado por, "como mínimo", reformarlas. "Y quizás sí las eliminaría".

El alcalde ha insistió en que la Marina Alta sufre un "maltrato histórico" que se revela en sus deficientes comunicaciones (no tiene tren y la autopista es de peaje). Ha afirmado que desde Dénia se llega antes a Formentera que a València o Alicante. Y le han inquirido sobre su afirmación de que "la Marina Alta es un país dentro del País Valencià". Grimalt ha explicado que su comarca tiene "particularidades incluso geográficas" y que sus pueblos "están muy unidos". "Lo del pequeño país es una frase hecha", ha aclarado.