La oposición de Benitatxell fuerza que se inicien «acciones» por la falta de tramitación de multas

El pleno forzado por la oposición del Poble Nou de Benitatxell (Compromís, independientes y el edil no adscrito Toni Colomer) para aclarar por qué en los años 2014, 2015 y 2016 apenas se tramitaron multas de tráfico ha destapado una guerra entre funcionarios. El secretario municipal leyó en el pleno su informe jurídico. Y dejó en mal lugar a la policía local. Dijo que los expedientes de las multas «generaban muchas dudas legales». Aludió a irregularidades como la de que agentes interinos con contrato laboral pusieran multas, que un policía se apropiara de la recaudación o que otro agente que había suspendido dos veces la prueba del Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) también sancionara.

El caso es que en septiembre de 2013 el jefe de la policía renunció a instruir las multas y hasta enero de este año, que el mismo funcionario ha vuelto a asumir esa responsabilidad, no ha habido instructor. Con todo, el alcalde, Josep Femenia, incidió en que las 1.125 sanciones que puso la policía en 2012 (226.820 euros) eran una cifra «exagerada». En 2014, ya sin instructor, las multas bajaron a 64 (4.500 euros). El alcalde sostuvo que, según los datos facilitados por la agencia tributaria SUMA, la cantidad perdida por las sanciones no tramitadas en esos años era de 2.960 euros.

El pleno aprobó con los votos de la oposición, que hizo valor su mayoría, iniciar acciones «judiciales, contables y disciplinarias» contra los responsables de que esas multas se quedaran en el cajón.

El secretario incidió en que las irregularidades urbanísticas sí le han acarreado al ayuntamiento un perjuicio gordo. Recordo que la regularización catastral de 2016 sacó a la luz 1.717 omisiones, que han supuesto, a partir de entonces, un plus anual de ingresos de 450.000 euros. Y apuntó que de tasas, licencias e incluso impuesto de basura el consistorio ha dejado de percibir un pico por esas construcciones ilegales que no estaban dadas de alta. El secretario concluía su informe con la propuesta de que se creara una comisión de investigación. No se votó.