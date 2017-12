Calp recupera 1.213 vecinos y vuelve a sobrepasar los 20.000

Calp recupera población. El ayuntamiento adelantó ya ayer el dato de habitantes del INE (Instituto Nacional de Estadística). En un año, el municipio ha logrado «crecer» en 1.213 habitantes. No sólo ha taponado la sangría demográfica provocada por las resistencias de los residentes extranjeros a empadronarse. Ha vuelto a la senda de ganar población. Y, de nuevo, supera los 20.000 habitantes.

El dato del 1 de enero de 2016 encendió en Calp todas las alarmas. La población empadronada había bajado a 19.591 vecinos. Ahora remonta a 20.804.

La bajada de 2016 significó perder una pila de ingresos. La transferencia del Estado se redujo en 2,7 millones de euros.

El ayuntamiento, gobernado por PP e independientes, no podía quedarse de brazos cruzados. Advirtió que el desplome demográfico no era real. Ha calculado entre 40.000 y 45.000 personas las que viven en el municipio durante más de 7 meses al año. Mientras, en verano, la población se dispara a 100.000 personas. El consistorio achacó el descenso en el padrón a las modificaciones legales que obligan a los vecinos llegados de otros países de Europa a renovar su empadronamiento cada 5 años si son residentes o disponen de tarjeta de residencia de larga duración o cada dos años si son no residentes.

Calp ya inició en el último semestre de 2015 una campaña que mantuvo durante todo 2016 para corregir esa pérdida de población. Y «rescató» a un millar de vecinos que tenían pendiente renovar su empadronamiento.

Algunos de estos ciudadanos estaban convencidos, según indica el consistorio, de que ya estaban empadronados.

El ayuntamiento incide en que sin esa labor la caída demográfica hubiera sido todavía más catastrófica y el INE hubiera rebajado el número de vecinos a 18.591. Calp hubiera vuelto a la cifra demográfica de 2001, cuando en 2010 llegó a los 29.909 habitantes y se daba por hecho que superaría más pronto que tarde los 30.000.

El consistorio destaca el «éxito» de la campaña de renovación del empadronamiento. Y revela que la cifra que pronto hará pública el INE ya muestra el cambio de tendencia. Calp vuelve a superar la barrera de los 20.000 y se sitúa en 20.804 habitantes.

Con todo, desde la concejalía de Padrón, que dirige la edil Hilde Backaert, se sigue trabajando. La última acción antes de que finalice el año ha sido el envío de cartas en cinco idiomas dirigidas a extranjeros que no han renovado su inscripción en el padrón.



